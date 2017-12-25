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Üstsüz Femen aktivisti, 'bebek İsa’yı çalmaya çalıştı

25 Aralık 2017 20:56

Üstsüz bir Femen aktivisti, Vatikan’daki St. Peter Meydanı’nda bulunan bebek İsa heykelini çalmaya çalıştı. “Tanrı kadındır” diye bağıran aktivistin polis tarafından durdurulduğu belirtildi. Vatikan’da bulunan Reuters foto muhabirinin aktarımına göre, sırtında da “Tanrı kadındır” yazan aktivist, metal korkulukları aşarak ‘Doğum’ isimli heykel grubuna doğru koşmaya başladı. Bebek İsa heykeline uzanmaya çalışan kadının, Vatikan polisi tarafından durdurulduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi. Olay, Katolik Hrıstiyanların ruhani lideri Papa Francis’in meydanda bir araya gelen yaklaşık 50 bin kişiye Noel mesajını iletmesinden birkaç saat önce meydana geldi. Femen’in internet sitesinde, eylemin Alisa Vinogrdova tarafından gerçekleştirildiği ve grubun amacının 'ataerkiye karşı bütünlüklü zafer’ olduğu ifade edildi. 2014’te de Femen tarafından benzer bir eylem geçirilmiş ve kadın aktivist gözaltına alınmadan önce heykeli beşikten çıkarmayı başarmıştı.

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