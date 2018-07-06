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Usta yazar Yaşar Kemal'in hayatını anlatan Yaşar Kemal Efsanesi belgeselinden fragman paylaşıldı

06 Temmuz 2018 17:47

Pek çok esere imza atmış olan dünyaca ünlü yazarımız Yaşar Kemal'in hayatını kendi ağzından ve dostları tarafından anlatan belgesel Yaşar Kemal Efsanesi'nin yönetmenliğini aynı zamanda belgeselin senaryosunu da kaleme alan Aydın Orak üstleniyor. Efsane yazarın hayatının dönüm noktalarını beyazperdeye aktaracak olan belgesel, Yaşar Kemal'in daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış arşiv görüntülerinden, yüzlerce saatlik kaynaklardan derlenmiş ses kayıtlarından ve binlerce sayfalık dokümandan yararlanıldı. Halil Ergün'ün seslendirdiği belgeselde ayrıca Ara Güler, Zülfü Livaneli, Orhan Pamul gibi isimler de Yaşar Kemal'i anlatıyor. Yaşar Kemal Efsanesi 27 Temmuz‘da seyirciyle buluşacak.

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