T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Usta Dayağı' adlı oyunda, Erdoğan karakterine 'Düşmanını seç' diyerek, Gülmen, Özakça ve Elvan'ı dövdürüyorlar!

06 Ocak 2018 14:33

Google Play üzerinden yayımlanan "Usta Dayağı: Erdoğan 15 Temmuz Darbecilerine Karşı" adlı oyunda Tayyip Erdoğan'ı temsil eden karakter, Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Berkin Elvan'ı temsil eden karakterleri dövdürüyor. Evrensel'in haberine göre oyunun karakterleri, Türkiye'de milyonlarca çocuk tarafından oynanan Minecraft adlı oyunun grafik tarzı kullanılarak yaratılmış. Oyunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilini kullanarak 'FETÖ', 'ORTADOĞU', 'ÇAPULCU' ve 'ALAYINA' başlıkları altında toplanan temsillerle dövüşüp olabildiğince çok "düşmanı" dövmeniz bekleniyor. Seçim menüsünde ise "düşmanını seç" ifadesi yer alıyor. Oyundaki "düşman"lar karakteristik belli özellikleri ile temsil edilmiş kişi ya da kimliklerden oluşuyor. Bunlardan bazıları şöyle: "FETÖ" başlığı altında özellikle Fethullah Gülen ve Emre Uslu temsilleri, "ORTADOĞU" başlığı altında Mesud Barzani, Beşşar Esad ve Binyamin Netanyahu temsilleri, "ALAYINA" başlığı altında Angela Merkel, Vladimir Putin ve Donald Trump temsilleri, "ÇAPULCU" başlığı altında ise Berkin Elvan, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça temsilleri

ETİKETLER

usta dayağıerdoğanfetöortadoğu15 temmuzsemih özakçanuriye gülmen

Diğer Videolar

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

Gazetecilik tartışıldı; İnternethaber'in sahibi yayını terk etti

Tahtakale'de bir iş yerinde yangın

'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Metro Turizm'e ait otobüs yandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24