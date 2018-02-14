Uşşaki cemaati liderinin o sözleri yeniden sosyal medya gündeminde: Elimi öpen cennete gidiyor!

Uşşaki cemaati liderinin "Elimi öpen cennete gidiyor" sözleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 10 şubat 2016 tarihinde yayınlanan görüntülerde, Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah, takipçilerine verdiği vaazda neden el öptürdüğünü anlatıyor. İşte Uşşaki cemaati lideri Fatih Nurullah'ın o sözleri: "Ben elimi öptürmeye meraklı değildim ama manevi bir uyarı aldım, bana dendi ki: 'Niye elini öptürmüyorsun? Elini öpen cennete gidiyor!' Ben de otuz elim, kırk elim olsa bile Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum işte, var mı diyeceğiniz?"