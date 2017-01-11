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Üsküdar'da villa yangını!

11 Ocak 2017 12:01

Üsküdar Kısıklı Çamlıca Caddesi, Turistlik Çamlıca Sokak üzerindeki villada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Çamlıca Tepesi'nde villada çıkan yangına itfaiye yolların karla kaplı olması nedeniyle güçlükle müdahale edebildi. Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi. Üsküdar Çamlıca Tepesi'ndeki lüks villada çıkan yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekipleri yolların karla kaplı olması nedeniyle yangın yerine yaya olarak ulaşıp müdahale etti. Bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ölen yada yaralanan olmazken villada maddi hasar meydana geldi.

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