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Üsküdar sahilinde drone ile denetim

11 Nisan 2020 15:09

Sokağa çıkma yasağı kararı sonrası polis ve zabıta ekiplerinin Üsküdar sahilinde bekleyişi devam ederken, sahil şeridinde belirli aralıklarla drone ile denetim yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle alınan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası Üsküdar sahilinde polis ve zabıta ekipleri bekliyor. Öğle saatlerinde sessizliğin hakim olduğu Üsküdar sahilinde drone ile denetim yapıldı. Zabıta ekipleri drone yardımıyla sahil şeridi boyunca bir insan hareketliliği olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca o dakikalarda bir polis helikopterinin de denetim gerçekleştirdiği görüldü.

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