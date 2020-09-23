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Üsküdar Sahili'ndeki 2 büfe yıkıldı

23 Eylül 2020 12:21

İstanbul Üsküdar Sahil yolunda Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Yıkım çalışmaları drone ile görüntülendi.

Üsküdar Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfe zabıta ekiplerinin tahliye çalışmasının ardından yıkıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belge göstermeden yıkılacağını belirterek tepki gösterdi. Büfeleri yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

Üsküdar Sahili Kız Kulesi karşısında bulunan 2 büfenin yıkımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve çevik kuvvet ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Yıkım öncesinde büfenin önündeki sahil yolu güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardından büfede bulunan eşyalar, dışarı çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışanlar herhangi bir belgenin ellerine ulaşmadığını iddia ederek tepki gösterdi. Tahliyenin işlemlerinin ardından büfelerin yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Büfe Müdürü Hakan Tutal, “Geçmiş zamanlarda bize çok kez tebligat geldi. Bizde çalışanlar olarak tebligatlara istinaden idare mahkemesine durdurulması için başvurular yaptık. Burasının düzenleneceğini belirterek, bize bir gün öncesinden haber verildi ve ertesi sabah boşaltmamız istendi. Biz çalışmanın hukuka aykırı olduğunu düşünüyoruz. 2006 yılından beri kira sözleşmemiz vardı ve Büyükşehir Belediyesi bunu ecrimisile çevirdi zor durumdayız bize düzenli olarak kiramızı ödüyorduk” diye konuştu.

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