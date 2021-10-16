Üsküdar'daki pazarda, vatandaşlar artıkları topluyor: "Hasat zamanı, en bol mevsim ama kimse alamıyor"

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İstanbul Üsküdar'da kurulan pazar yerinde, vatandaşların, çöpe atılması için bırakılan artıkları topladığı anlar görüntülendi.

'Sade Vatandaş' isimli Youtube kanalının çektiği görüntülerde pazarın ardından çok sayıda kişinin çöpe atılmak üzere bırakılan sebze ve meyveleri topladığı görülüyor. Videoda, yaşanan geçim sıkıntısını anlatan pazarcı ve vatandaşlar, her hafta birçok kişinin pazar yerine gelerek atılan sebze ve meyveleri topladığını söyledi.

Pazardan çıkarken mikrofona konuşan bir vatandaş ise "Ben köy çocuğuyum. Şu an hasat zamanı ve en bol mevsim ama yine de kimse bir şey alamıyor. Ekonomi bu durumda" dedi.