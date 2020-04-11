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Üsküdar'da yasağa uymayan büfecilere ceza

11 Nisan 2020 14:57

Üsküdar'da sokağa çıkma yasağına rağmen büfe işleten iki kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı.

İçişleri Bakanlığı, büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Kararın ardından yasağa uymayan kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası uygulanıyor. Üsküdar Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan ve yasağa rağmen açık olan bir büfeye idari para cezası uygulandı. Yasağa rağmen büfeyi işlettikleri tespit edilen iki kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası yazıldı

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