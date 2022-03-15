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Üsküdar’da restoran görevlisinden çifte 'uyarı': Mesafenizi koruyun, bu kadar yakın duramazsınız

Müşteriler görevliye tepki gösterdi

15 Mart 2022 11:13

Üsküdar’daki Çimen kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Müşteriler, çifte uyarı yapan görevliye tepki gösterdi. 

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar’da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin "yakınlaştığını belirten" işletme personeli, ‘Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız’ diyerek uyarıda bulundu. Çift yaşanan duruma tepki gösterirken çevredeki diğer müşteriler de kafe personeline tepki gösterdi.

Görüntülerde işletme personelinin masaya gelerek müşteriye uyarıda bulunması ve diğer masadaki müşterilerinde işletme personeline tepki gösterdiği görülüyor. (İHA)

ÜsküdarKafeİşletme Personeli

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