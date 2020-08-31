Üsküdar'da kadın sürücüye taciz: ’Şikâyetçi olursan seni öldürürüz’ dediler

İstanbul Üsküdar’da sabah saatlerinde trafikte seyir halinde olan inşaat mühendisi Neslihan Ç. adlı sürücü, şoför ile birlikte iki kişinin daha bulunduğu otomobil tarafından iddiaya göre yol boyunca taciz edildi. Trafiği tehlikeye düşürerek seyir halinde olan otomobil kadın sürücünün otomobilini defalarca sıkıştırdı. Trafik ışığında durduklarında ise kadın sürücüye küfür ve hakaretler ederek otomobile saldıran iki kişi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Trafikte seyir halindeyken uzun bir süre bir başka otomobilin tacizine uğradığını iddia eden İnşaat Mühendisi Neslihan Ç. (30) Üsküdar, Nuhkuyusu Caddesi’ne geldiğinde kırmızı ışıkta durdu. Seyir halindeyken sürekli trafiği tehlikeye düşüren ve kendisini sıkıştırarak taciz ettiğini ifade eden otomobilden kurtulduğunu düşünen kadın sürücü bir anda otomobilinde yumrukları ve tekmeleri gördü. Yaşadığı durumun karşısında şoka giren kadın sürücü kendisine hakaretler yağdırıp küfür ettiğini söylediği erkek şahıstan korunmak için otomobilini kitlemeye çalıştı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen kadının korku ve endişeyle bağırdığı görülürken çevredeki esnafların gelmesi üzerine birisi sürücü iki kişi otomobille hızla uzaklaştı. Polisi çağıracağını söylediği an ise arabayı kadının üzerine süren sürücüyü durdurmak isteyen Neslihan Ç. uzun süre ’Polis gelecek bekle’ demesine rağmen iki kişi hızla gözden kayboldu.

Yaşadığı olayın etkisini hala üstünden atamayan Neslihan Ç. olaydan bir gün sonra Kartal Anadolu Adliye Sarayı'na gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuşurken sesi titreyen ve gözleri dolan kadın, saldırganların araca binip uzaklaşmadan önce ’Şikayetçi olursan seni öldürürüz’ dediklerini de ifade etti.

Yaşadığı olayı adli makamlara taşıyan kadın sürücü trafikte seyir halindeyken kendisine kabusu yaşatan iki erkeğin yakalanıp hukuk önünde cezalarını almalarını istedi.

Kaynak: İHA