Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.
Kaynak: İHA