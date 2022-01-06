Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.