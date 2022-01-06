T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

06 Ocak 2022 15:56

Hazreti İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
 
Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
 
Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü.
 
Burada Metropolitan Emmanuel’in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel ‘e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti.
 
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.
 
Kaynak: İHA
üsküdartörenhaç

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

CHP'li Çakırözer, Rusya'nın Ukrayna işgalini değerlendirdi: Bu savaş, anahtarın Türkiye'de olduğunu gösterdi

Ukrayna'da Rus askerlerinin pusuya düşürüldüğü anlar kamerada

İlber Ortaylı, Montrö tartışmasını yorumladı: Öyle bir statümüz yok, Montrö'yü kendimiz ihlal etmiş oluruz

Rusya, Kiev'de bir apartmanı füzelerle vurdu, o anlar kameraya yansıdı

Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının otobüslerle tahliyesine başlandı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24