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Üsküdar Belediyesi'nden Koronavirüs önlemi: Banklar söküldü

21 Mart 2020 15:45

Üsküdar Belediyesi, Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binası önündeki bankları kaldırdı. 

Salgına karşı risk grubundaki 65 yaş üstü vatandaşları uyaran yetkililer,  bankları dezenfekte edeceklerini söyleyip, levye ile sökerek kamyonetlere yükledi. 

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, bank sökme çalışmalarını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı ve kurallara uyulması tavsiyesinde bulundu.

Türkmen, “Üsküdar geneli #EvdeKal çağrısına uyulduğunu görüyoruz ama bir yer hariç; amcalarımızdan, teyzelerimizden özür dileyerek Mimar Sinan Çarşısı ve eski belediye binamızın önündeki bankları kaldırdık. Hep birlikte kurallara uyalım, en yakın zamanda daha güzellerini koyarız inşallah.” dedi.

 

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