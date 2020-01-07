Üsküdar Belediyesi'nin işten çıkardığı işçi yaşamına son verdi, arkadaşları eylemde; meclis üyesi Meclis'te sordu: Sorumlusu kim?

Üsküdar Belediyesi'nden 31 Mart seçimleri sonrası çıkarılan Recep Kılınçarslan isimli işçi, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yaşamına son verdi. Belediye binası önünde işe geri alınma talebiyle eylemlerini sürdüren arkadaşları, Kılınçarslan'ın ölümünün sorumlularını sordu. Aynı soru Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyesi Muharrem Arslan tarafından Meclis'te de soruldu. Arslan Kılınçarslan'ın intiharını gündeme getirerek, belediyenin işçilerle ilgili soru önergelerine cevap vermediğini hatırlattı.

31 Mart seçimleri sonrası işten çıkarılan işçiler de belediye binası önündeki eylemde siyasetçilerin işsizlik ve ekonomik sorunlar karşısındaki sorumluluğunu hatırlattı. İşçiler "Aileler, işçiler intihar ediyor. Birisi çıkıp 400 kilometre yürüyor. Birisi çıkmış partinin başına adalet ismini koymuş. Sormadan sorgulamadan dinlemeden anlamadan adaleti sağlamaya çalışıyorlar. Lüks arabalarının içinde sıcak ısıtmalı koltuktan bize adalet naraları atıyorlar. Ve kirli ihalelerle ceplerine soktukları paralarla bize adalet naraları atıyorlar, biz adaletimizi kendimiz sağlayacağız" dedi.

CHP'li Meclis üyesi Muharrem Arslan da, işten atılan işçilerle ilgili verdikleri önergede, işten çıkarılma nedenleri ile haklarının verilip verilmediğine dair sorulara yanıt verilmediğini söyledi. Meclis toplantısında Kılınçarslan'ın intiharını gündeme getiren Arslan, "Ailesi, Kılınçarslan'ın 7 yaşındaki çocuğuna harçlık veremediğini, iş bulamadığını borçlarını ödeyemediğini söyledi. Bu koşullara sürükleyen neydi? Belediye'nin bunda sorumluluğu var mı yok mu? Bu soruların cevaplarının verilmesi gerekiyor" dedi.