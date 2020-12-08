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Uşak Valisi'ne "FETÖ'cü" diyen kişiye 7 bin lira ceza

K.S.T. isimli vatandaş 'tehdit' suçundan ise beraat etti

08 Aralık 2020 12:13

Koronavirüs denetimleri sırasında vatandaşlara yönelik ifadeleriyle gündeme gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık’a “FETÖ’cü” dediği için ‘tehdit ve hakaret’ suçlarından yargılanan K.S.T.’ye 7 bin lira para cezası verildi. K.S.T. tehdit suçundan beraat etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Nisan 2020’de Koronavirüs denetimleri yaptığı sırada vatandaşlara yönelik sert ifadeleriyle gündeme gelmişti. Twitter’dan yaptığı paylaşımla Kocabıyık’a ve eşine “FETÖ’cü” diyen K.S.T. hakkında ‘hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla Uşak 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Davanın karar duruşması 26 Kasım’da yapıldı. Duruşmada K.S.T. suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, kendisini şöyle savundu:

“Ben sosyal medyada yapmış olduğum yorum tarihinden önce müşteki ile eşi hakkında FETÖ terör örgütü hakkında bilgiye sahiptim. Eşinin bu örgüt ile alakalı yazmış olduğu yazıları da biliyordum, olay tarihinden önce de müştekinin sokakta yapmış olduğu denetimde halkı azarlar şekilde bağırmasına yönelik olarak eleştiri mahiyetinde hakaret ve tehdit kastı taşımaksızın suça konu paylaşımı yaptım, belirttiğim gibi ben haricen sahip olduğum bilgiye dayalı olarak ve müştekinin sahip olduğu kamu görevinden kaynaklanan nüfuzunun sınırını aşarak halkı azarladığı için ben bu şekilde bir yorumda bulundum.”

Savcı mütalaasında K.S.T’nin her iki suçtan da cezalandırılmasını istedi. Mahkeme ise K.S.T.’nin tehdit suçundan beraatına ve hakaret suçundan cezalandırılmasına karar verdi. K.S.T.’ye hakaret suçundan önce 11 ay 20 gün hapis cezası verildi, sonra bu ceza sanığın lehine olacağı düşünüldüğünden 7 bin lira para cezasına çevrildi. Para cezası 7 taksit halinde ödenecek.

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