T24 LogoT24 Logo
Haberler

Uşak'ta 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı

16 Mayıs 2020 15:59

Koronavirüsle mücadele kapsamında 21 Mart'ta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayıs'ta yeniden hizmete başladı. Uşak Valiliği, kentte hizmet veren 421 berber ve kuaförü, yeniden açılmadan önce Covid-19 testi yaptırmaya çağırdı. Berberlerden çoğunluğu test yaptırdı.

Yapılan testler sonucunda 26 berberin Covid-19 testi pozitif çıktı. Berberler, tedaviye alındı.

Bazı berberlerin ise sağlıklarının iyi olduğunu söyleyerek test yaptırmadığı, kendilerini evlerinde izole ettiği ve dükkanlarını açmayacaklarını bildirdikleri öğrenildi.

ETİKETLER

uşakberberkoronavirüstestpozitifkuaför

Diğer Videolar

Hayvan Sos | Ağaçta mahsur kalan ayı böyle kurtarıldı

Sığınmacıları taşıyan batık tekneyi arama çalışmaları devam ediyor

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan: İkranur olayı tek kişilik değil; mevki birden fazla kişinin eli olduğunu gösteriyor

Bursa'da bir fabrikanın çatısına tavus kuşu kondu

'Yamyam' tombul çekirge kendi türünü yerken görüntülendi: Bu tür için şahit olmamıştık

Amanoslar'da 'sarı benekli semender' görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı; 'padişah'ın' fotoğrafı ve kılıçları...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen...

50 milyon liralık dolandırıcılık dosyasında Bilal Erdoğan’ın kurduğu vakfın başkanına...

Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin cansız bedenine ulaşıldı ...

Sarma sigara kullananlara kötü haber; bugünden itibaren resmen yasak!...

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşıma tepki yağdı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

'Bataklık' operasyonundan ilk görüntüler paylaşıldı; 'padişah'ın' fotoğrafı ve kılıçları...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24