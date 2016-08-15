Usain Bolt Rio'da tarihe geçti

Usain Bolt, Olimpiyalar tarihinde üst üste 3. kez 100 metre erkeklerde altın madalya kazanan tek sporcu olarak tarihe geçti. Son iki olimpiyat ve dünya şampiyonu Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, 9,86'lık süresiyle erkekler 100 metre yarı finallerinde en iyi dereceyi yaptı. Jamaikalı Usain Bolt ve Yohan Blake, Kanadalı Andre de Grasse, Fransız Jimmy Vicaut, Fildişi Sahilli Ben Youssef Meite, ABD'li Justin Gatlin ve Trayvon Bromell ile Güney Afrikalı Akani Simbine, ilk 8 arasına girerek final müsabakasında yarışacak isimler oldu. Atletizm erkekler 100 metrede Jamaikalı Bolt, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu oldu . 2016 Rio Olimpiyat Oyunları atletizm branşında, erkekler 100 metrede Jamaikalı Usain Bolt, altın madalya kazandı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen atletizm müsabakalarında, erkekler 100 metre finali yapıldı. Rakiplerine oranla yavaş çıkış yapan Bolt, yarışın 60. metresinden sonra ABD'li Justin Gatlin'i geride bırakarak liderliği ele geçirdi. Yarışı 9.81'lik süresiyle zirvede bitiren 29 yaşındaki Bolt, erkekler 100 metrede üst üste 3. olimpiyat altınına ulaştı. Olimpiyatlarda 7. altın madalyasını elde eden Jamaikalı dünya rekortmeni Bolt, oyunlar tarihinde erkekler 100 metrede 3 kez birinciliğe ulaşan ilk sporcu da oldu.