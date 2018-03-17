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Uruguay'a kaçan Mehmet Aydın, Çiftlik Bank üyelerine ses kaydı yolladı

17 Mart 2018 03:06

Yüksek kâr vaadiyle sanal hayvan satan 'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, mağdur ettiği Çiftlik Bank üyelerine ses kaydı gönderdi. Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi. Mehmet Aydın 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı. Aydın şu açıklamayı yaptı: "Biz size Bakanlık banka hesabımızı kapattı ya da aylık limitimizi kapattı diye bir şey söylemedik. Şu anda basında çıkan haberler yüzünden tüm bankalar bizimle çalışmayı kesti. Kıbrıs'ta şu anda hiçbir banka bizimle çalışmıyor. Papara'ya da para atamıyoruz. Para atamadığımız için de Papara'daki mevcut parayla idare etmeye çalışıyoruz. Mevcut paramız da normal çekimlerle, her gün yapılan çekimlerle fazla gitmeyeceği için şu anda aylık olarak çekimlere devam edebilecek herkes. Kimse panik yapmasın. Herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. *Devlet, şirketin tüm mal varlıklarına el koydu. Buna rağmen herkesin ödemeleri yapılacak. Bu benim sözümdür. Herkesin ödemeleri şu anki Bitcoin üretimimizden yapılacaktır. Ama iki yıl sürer, ama üç yıl sürer bir şekilde bu ödemeleri yapacağım." Çiftlik Bank'ta birlikte çalıştığı insanların yolsuzluk yaptığını söyleyen Aydın, 'Türkiye'de hapse girmemek için Uruguay'da olduğunu' doğruladı. Devletin tüm malvarlıklarına el koyduğunu belirten Aydın, bunların satılarak mağdurlara ödeme yapılacağını kalan kişilere de 'bitcoin ile ödeme yapacağını' savundu.

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