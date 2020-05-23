Urfalı çiftçi: Kapıları açın malımızı dışarı satalım, ya da gelin alın halkımıza bedava dağıtın

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Zümrüt köyünde çiftçiler soğanlarının çürümek üzere olduğunu söyleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Çiftçi koronavirüs nedeniyle kapıların kapatıldığını ve ürünlerini ihraç edemediklerini ifade ederek, “Kapıları açın malımızı dışarı satalım, ya da gelin alın bedavadan halka dağıtalım" dedi.

Zararının 1 milyon lira olduğunu dile getiren çiftçi, Erdoğan’ın “Bir karış toprak bırakmayın” dediğini hatırlatarak, ürünlerini 50 kuruşa bile satamadıklarını vurguladı ve destek istedi: “Çiftçi mahvoldu, bitti. Kapıları açmıyorsanız, halkımıza bedava dağıtın. 500 dönüm soğan ektik. 1 milyon zarar ettim, seneye nasıl ekeceğim? Hepsini borçla aldık, ektik. Bugün işçi parasını ödeyemiyoruz.”

Kaynak: Anka Haber Ajansı