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Üreticiden alınan patates ve soğanlar İstanbul'da törenle karşılandı

Patatesleri İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Tuzla'da törenle karşıladı

14 Nisan 2021 16:05

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmak üzere aldığı patates ve soğanların bir kısmı İstanbul’a ulaştı. Patatesleri İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Tuzla'da törenle karşıladı. Gevrek, kentte ihtiyaç sahibi 164 bin aileye 10'ar kilo patates, 20'şer kilo da soğan dağıtılacağını duyurdu.

Nevşehir ve Niğde'den yüklenen patates ve soğanları taşıyan 10 TIR'dan 4'ü İstanbul'a ulaştı. İstanbul Valiliği de kentin girişi olan Tuzla'da karşılama töreni düzenledi. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla patates ve soğan üreticimize destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı TMO tarafından alımı yapılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Bu kapsamda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul’da belirlenen 164 bin aileye yardım yapılması planlandı” dedi.

“İhtiyaç sahibi her aileye 10 kilo soğan, 20 kilo patates"

Valilik koordinasyonunda 39 ilçe kaymakamlığının sosyal yardımlaşma vakıflarınca, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ifade eden Vali Yardımcısı aktaran Gevrek, şunları söyledi;

“Niğde ve Nevşehir’den yüklenen 10 TIR'dan 4’ü ilimize ulaşmıştır. Diğer 4 aracı da bekliyoruz. Bu patatesler Anadolu yakasında 10 ilçede dağıtılacaktır. Kaymakamlıklarca tahsisi yapılan dağıtım araçlarıyla hemen ve geciktirilmeksizin dağıtımı gerçekleştirilecektir. İhtiyaç sahibi ailelere 10 kg kuru soğan, 20 kg patates paket olarak ulaşım gerçekleştirilecektir. Devletimizin, çiftçimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun göstergesi olan bu hizmetin hayırlı olmasını diliyorum."

İstanbul'a gelen ilk parti patates ve kuru soğanların Anadolu Yakası'nda Ataşehir, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ilçelerinde dağıtımına başlandı.

Patates ve soğanın kilosu 1 TL

İhtiyaç sahibi ailelere verilecek 10 kg kuru soğan ve 20 kg patates bugün semt pazarında kilogramı 1 TL üzerinden toplam 30 TL ödenerek satın alınabiliyor.

Kaynak: ANKA

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