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'Up' filmi gerçek oldu: İngiliz maceracı, 100 helyum balonu ve kamp sandalyesiyle 25 kilometre uçtu!

25 Ekim 2017 16:49

İngiliz bir maceracı, Güney Afrika'da 100 helyum balonu ile havalandıktan sonra 25 kilometre seyahat etmeyi başardı. Tom Morgan isimli İngiliz, bu uçuş sırasında 2 bin 438 metre yüksekliğe ulaştı. "Up" isimli ünlü çizgi filmi akıllara getiren bu denemede, Morgan, bir kamp sandalyesine bağlanmış durumdaydı. 38 yaşındaki maceracı, "büyülü" diye tanımladığı yolculuk öncesi ise 2 günü balonları şişirmekle geçirdi. Botswana'da yapılması planlanan uçuş, buradaki birkaç başarısız deneme nedeniyle Güney Afrika'ya alındı ve burada gerçekleşti. Morgan bu aşamada yaşanan aksaklıkları, "Havanın müsait olduğu bir aralık yakalamak probleme dönüştü. Ayrıca sürekli yaşanan patlamalar nedeniyle balonları korumak da kolay değildi" diye anlattı.

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