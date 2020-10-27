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Ünye'de maden şirketi çalışanları alınmadıkları bölgeye jandarmayla geldi; "Gözaltına alınan 10 köylü serbest bırakıldı"

Ordu Ünye’nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar köylerinde maden arama çalışmalarına karşı başlatılan eylem devam ediyor

27 Ekim 2020 14:45

Ordu Ünye’nin Yeşilkent, Çiğdem ve Üçpınar köylerinde maden arama çalışmalarına karşı başlatılan eylem devam ederken sondaj yapmak isteyen şirket çalışanları daha önce alınmadıkları bölgeye jandarmayla geldi. Şirket çalışanları sabah saat 08.00 sıralarında bölgeye giderken jandarma da bütün yolları bariyerlerle kapattı. 'Karadeniz İsyandadır Platformu'nun aktardığına göre madene karşı çıkan köylülere jandarma biber gazı ile müdahale etti. 10 kişi gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. 

Jandarma köylüleri engelledi

Tükenmez Haber'de yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarından yapılan çağrılar üzerine toplanan yöre halkı sondaj alanına gitmek istedi. Ancak jandarma köylülere izin vermedi.

Jandarma ekipleri köylülerin sondaj alanına girmesini engel olurken, köylülerde fındık bahçelerinden geçerek bölgeye ulaşmak istedi. Bu sırada köylüler ile jandarma arasında kovalamaca yaşandı.

Olay yerinden ayrılmayan ve sondaj alanına gitmek isteyen köylüleri bir jandarma görevlisi megafonla uyardı. Köylülere yaptıkları eylemin pandemi önlemleri kapsamında yasak olduğunu ifade eden yetkili jandarma, “Bu direnişiniz amacına ulaşmaz. MTA’nın ruhsatlı arama izni var. Bu altın araması değil” diye konuşması üzerine köylüler, “İnanmıyoruz. Yalan yalan” diye tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

Ordu ilinin Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent, Çiğdem, Gökçebel ve Üçpınar köylerindeki maden arama çalışmaları kapsamında yapılan sondaj çalışmalarına tepki gösteren köy halkı iş makinelerine engel olmuş, 12 Ekim’de jandarma eşliğinde Yeşilkent ve Çiğdem sınırında çalışmak için gelen iş makineleri, halkın itirazları üzerine çalışmalarını durdurmak ve köyden uzaklaşmak zorunda kalmıştı.

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