Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi

İzmir'de taksici Tarık Mum, aracında bulduğu 60 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Paranın sahibi taksi şoförü Mum'a 31 lira bahşişi bıraktı.

Geçen çarşamba günü Bayraklı’daki bir taksi durağında sürücü olarak çalışan Tarık Mum’un aracına binen bir müşteri inerken içinde 60 bin TL olan poşetini unuttu.

Tarık Mum, kısa sürede fark ettiği çantayı, müşteriye teslim etti. Müşteri parasını aldıktan sonra Mum’a kendisini Altındağ’a götürmesini söyledi. Gideceği adreste taksiden inerken de verdiği 50 TL’nin üzeri olan 31 TL’yi taksiciye bahşiş olarak bıraktı.