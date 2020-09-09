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Unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoföre ödül verdi

Çantanın sahibi, taksiciye ödül olarak 400 lira ve yarım altın verdi

09 Eylül 2020 13:18

İzmir Karabağlar'da taksicilik yapan 37 yaşındaki Murat Yavuz'un aracında unutulan çantadan 1 milyon 250 bin lira değerinde altın çıktı. Çantanın sahibi altınları kendisine ulaştıran taksiciye ödül olarak 400 lira ve yarım altın verdi.

 

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksicilik yapan Murat Yavuz (37), aracında unutulan, içinde, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olan altın bulunan çantayı sahibine teslim etti. Çantayı eline aldığında içinde bozuk para olduğunu düşündüğünü belirten Yavuz, "İçinde altın olabileceği hiç aklıma gelmemişti" dedi. Altınların olduğu çantanın sahibi taksici Murat Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ve yarım altın hediye etti.

Evli ve 2 çocuk babası taksi şoförü Murat Yavuz, 27 Ağustos Perşembe günü saat 19.30 sıralarında, Çankaya Gazi Osmanpaşa Bulvarı'ndan müşteri aldı. Bornova'ya gitmek istediğini söyleyen müşteri, istediği yere geldiğinde ücretini ödeyerek araçtan indi. İnen müşterinin ardından koltukta duran çantayı fark eden Yavuz, içini açtığında altın olduğunu gördü.

Bunun üzerine Yavuz, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı arayarak durumu bildirdi. Odadakiler çantasını unutan vatandaşı buldu. Taksi şoförü Yavuz altın dolu çantayı sahibine teslim etti. O anlar durağın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde çantanın sahibinin geldikten sonra altınları sayarak teslim aldığı görülüyor. Unutulan çantanın içinde piyasa değerinin 1 milyon 250 bin lira olan yaklaşık 2,5 kilogram altın olduğu belirtildi.

Çantanın sahibinin Yavuz'a teşekkür olarak 400 lira ile bir de yarım altın verdiği belirtildi. Altın dolu çantayı sahibine teslim eden taksi şoförüne, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından da plaket verildi.

Yaşanan olayı anlatan taksi şoförü Murat Yavuz, "Yolcuyu bıraktıktan sonra unutulan çantayı fark ettim. Bir gözü kilitliydi ve oldukça ağırdı. Çantayı elime aldığımda altın olabileceğini tahmin etmemiştim ve bozuk para var zannettim. Başka bir şeye de pek ihtimal vermedim. Merak ederek içini açtığımda altın dolu olduğunu gördüm" dedi. 

Yavuz, "Altınları tek tek saymasını istedim. Çünkü ilerleyen zamanlarda başka sıkıntılar yaşamak istemedim. Bana teşekkür ettikten sonra 400 lira verdi. Bunun üzerine duraktaki arkadaşların ısrarı üzerine bir yarım altın daha hediye etti. Arkadaşların ısrarı olmasa sadece 400 lira verecekti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Bulduğum altınların değeri az değil. Bir insanın hayatını değiştirebilir, ancak yine olsa yine aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.

 

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