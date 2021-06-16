Ünsal Ünlü aşı karşıtlarını tiye aldı: Çipi doğru takarsa Digitürk, D-Smart cam gibi çekiyor, severse Lig TV'yi de açtırıyor diyorlar

Gazeteci Ünsal Ünlü, aşı karşıtlarını tiye aldığı yayınında "Çipi doğru takarsa Digitürk, D-Smart cam gibi çekiyor, severse Lig TV'yi de açtırıyor diyorlar" diye konuştu.

Her sabah YouTube kanalı üzerinden 'Patronsuz' yayınını yapan gazeteci Ünsal Ünlü, aşı karşıtlarını tiye aldı. Aşı karşıtlarının en çok başvurduğu komplo teorilerinden biri olan 'çip' konusuna gönderme yapan Ünlü, "Çin aşısını yaparken sana yaklaşıyor. Tam omuzdan zannediyorsun ki sana grip aşısı yapacak. Sen sol eli o tedirginlikle görmüyorsun. Aşağıdan çipi takıyor gidiyor" dedi.

Ünlü, sözlerini "Ama ondan sonra Digitürk, D-Smart cam gibi çekiyor doğru yere takarsa. Kaydırırsa biraz karlı gösteriyor. Severse Lig TV'yi de açtırıyor diyorlar" diye sürdürerek aşı karşıtlarını tiye aldı.

O anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.