Ünlülere "Tefeciye bulaştım" diyerek 'para isteme şakası' yapan Ece Erken, aldığı cevaplarla şoke oldu!

Yakın bir zaman önce YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başlayan Ece Erken , son olarak Arto, Safiye Soyman, Tanju Çolak ve Metin Uca gibi isimlerden "Tefeciye bulaştım" şakasıyla para istedi. Tefeciye düştüğünü söyleyerek arkadaşlarını arayan Erken'in aldığı cevaplarla şaşırdığı görüldü.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programındaki sunuculuk görevinden ayrılan Ece Erken, YouTube kanalı açarak videolar çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile video çeken Erken, bu sefer de ünlü isimleri arayıp şaka videosu için para istedi.

Videoda ilk Arto'yu arayan Erken, "Acil paraya ihtiyacım var karakoldayım. Bana 5 bin TL gönderir misin" dedi. Erken'in isteği karşısında şoke olan Arto ise "Hesap numaranı gönder hemen atayım" yanıtını verdi. Ardından şarkıcı Safiye Soyman'ı arayan Erken 10 bin TL istedi. Üzerinde nakit olmadığını söyleyen Soyman ise hemen yanındaki arkadaşların isteyerek Erken'e geri döneceğini söyledi. Şaka yaptığını açıkladığı Soyman'ın "Senin zengin sevgilin var benden isteyince şaşırdım" demesi üzerine şaşkına dönen Erken, kahkaha attı.

En yakın arkadaşından olumsuz yanıt aldı

Para istediği Tanju Çolak'ın da olumlu cevabıyla sevinen Erken, en yakın arkadaşı Sezer'den 100 bin TL borç istedi. Ünlü isim, en yakın arkadaşının "Bütün paramı borsaya yatırdım. Çekersem çok zararım olur" yanıtına şaşırdığı görüldü.

Erken'in 5 bin TL istemesiyle şaşıran Uca, "Ben de zor durumdayım" ifadesini kullandı. Erken'in kendisine şaka yaptığını öğrenen Uca "O zaman sen bana gönder" şeklinde espri yaptı.