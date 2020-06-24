Ünlüler de destek oldu; 'Tokat kirazı' sosyal medyada TT oldu

Oyuncular Ahmet Kural ve Süleyman Yağcı gibi ünlü isimlerin de paylaşımlarıyla destek verdiği Tokat kirazı sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi ile ilgi gördü. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak TT oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kirazını tatmak için herkesi Tokat’a beklediklerini belirterek, “Hz. Mevlana’nın; “Tokat’a gitmek gerek, çünkü Tokat’ta insanlar ve iklim mutedil” diye övdüğü tek şehir olan bereketli toprakların üzerinde kurulu Tokat’ımızda kirazın ayrı bir yeri vardır. Tokat Kirazı bugün dünyaya açılmış durumda, hemen hemen tüm ülkelerde Kirazımızı görebilir, o eşsiz lezzetini tadabilirsiniz” dedi.

Eroğlu, hem kirazı hem de Tokatım'ızı tanıtarak, kiraz denince akla Tokat’ın gelmesini sağladıklarını ifade ederek, “Bu konuda da hemşerilerimizin ve Tokat sevdalılarının destekleriyle sosyal medyada gündem olduk. Bu paylaşımlara gönül veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi Kirazın anavatanı Tokat’a bekliyoruz” diye konuştu.