T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ünlüler de destek oldu; 'Tokat kirazı' sosyal medyada TT oldu

24 Haziran 2020 18:03

Oyuncular Ahmet Kural ve Süleyman Yağcı gibi ünlü isimlerin de paylaşımlarıyla destek verdiği Tokat kirazı sosyal medyada başlatılan #KirazTokattaYenir etiketi ile ilgi gördü. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun sosyal medyada başlattığı #KirazTokattaYenir etiketi gün boyu Twitter’da ön sıralarda yerini alarak TT oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kirazını tatmak için herkesi Tokat’a beklediklerini belirterek, “Hz. Mevlana’nın; “Tokat’a gitmek gerek, çünkü Tokat’ta insanlar ve iklim mutedil” diye övdüğü tek şehir olan bereketli toprakların üzerinde kurulu Tokat’ımızda kirazın ayrı bir yeri vardır. Tokat Kirazı bugün dünyaya açılmış durumda, hemen hemen tüm ülkelerde Kirazımızı görebilir, o eşsiz lezzetini tadabilirsiniz” dedi.

Eroğlu, hem kirazı hem de Tokatım'ızı tanıtarak, kiraz denince akla Tokat’ın gelmesini sağladıklarını ifade ederek, “Bu konuda da hemşerilerimizin ve Tokat sevdalılarının destekleriyle sosyal medyada gündem olduk. Bu paylaşımlara gönül veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesi Kirazın anavatanı Tokat’a bekliyoruz” diye konuştu.

 

ETİKETLER

tokat kirazıtokatkirazttsosyal medyatt olduünlülerünlü

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 8 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu, Beyrut'ta patlamanın yaşandığı alanı ziyaret etti

"Cumhurbaşkanı, Akşener üzerinden parlamenter rejime dönüşün yolunu mu arıyor?"

Çarşı merkezine inen arı kolonisi panik yarattı

Tartışma sırasında balkondan tencere atarken aşağıya düştü

5 isimli adam bu kez de kan grubuna isyan etti: Motor yağı gibi yaz günü negatif oluyor, kış günü pozitif oluyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Pamukkale Üniversitesi'nin açtığı ilanda kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi...

Babası tarafından cinsel istismara maruz kalan Meliha Yıldız: Babam mahallenin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Elazığ'daki Kup çukurunun gizemi çözüldü...

TRT Haber'de ekonomi yorumu: "Eksi bilmem nelerden, artı bilmem nelere...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24