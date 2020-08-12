Ünlü Youtuber'dan tehlikeli deney

Bermuda Adaları'nda yaşayan Mark Rober adlı Youtuber köpek balıklarının beslenme tercihlerini bulmak için okyanusa insan kanı ve balık kanı dökerek köpek balıklarının hangisiyle beslendiğini test etti.

Youtuber tehlikeli deneyi kayda alarak, sosyal medyadan paylaştı.

Rober, deneye ilk olarak kan pompalayan bir sisteme sahip sörf tahtaları tasarlayarak başladı. Rober, tasarladığı sörf tahtasındaki pompadan kanları serbest bırakarak, köpek balıklarının hangi besini tercih ettiğini gözlemledi.

Köpek balıklarının, balık kanı yayılan sörf tahtasını yaklaşık olarak 134 kez daha fazla tercih ettiği görüldü. Diğer yandan köpek balıkları, insan ve inek kanı karışımı yayılan sörf tahtasına yaklaşık 20 kez geldiği tespit edildi.