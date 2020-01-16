Ünlü tenisçi Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca gözyaşları içinde maçı bıraktı

Avustralya'daki yangın, sezonun ilk Grand Slam turnuvasını da olumsuz etkiliyor. Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibiyle oynadığı maçta nefes almakta zorlanınca maçtan çekildi.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlenen Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ön eleme maçında izleyenleri korkutan bir an yaşandı. Slovenyalı tenisçi Dalila Jakupovic, İsviçreli rakibi Stefanie Vogele ile yaptığı karşılaşmanın ikinci setinde maçı bıraktı.

Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, turnuvadan önce yaptığı açıklamada yangın nedeniyle sporcuların sağlığını etkileyecek bir duman oluşması durumunda Avustralya Açık'ın ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Görüntülerde, maçın ilk setini 6-4 kazandıktan sonra ikinci sette durum 6-5 Vogele'nin lehineyken Jakupovic'in, bir anda karnını tutmaya başladığı ve öksürerek nefes almaya çalıştı. Bir süre nefes almaya çalıştığı görülüyor.

Doktorların hemen müdahale ettiği Jakupovic, gözyaşları ve alkışlar eşliğinde kortu terk etti.

Avustralya’da yanıyor

Avustralya genelinde Eylül 2019’dan beri devam edip kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar görüp, 2 bini aşkın ev kül olurken 27 insan ve yarım milyar civarında hayvan hayatını kaybetti.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta "felaket durumu" ilan etmişti. (TP)