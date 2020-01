Grammy adayı ünlü rapçi Afroman, Mississippi eyaletine bağlı Biloxi kentinde verdiği konser sırasında sahnede kadın bir hayranını yumrukladı. The Mirror'ın haberine göre; 'Because I Got High' şarkısıyla tanınan şarkıcının polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Menajeri Billboard dergisine yaptığı açıklamada ünlü rapçiyi, “Sahnede birini görünce şaşırdı ve ‘refleksif’ bir tepki gösterdi” ifadesiyle savundu.