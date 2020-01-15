Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu: "Türk dostlarım, oturmaya mı geldik!"

Dünyaca ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Twitter hesabından Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı' şarkısı eşiliğinde oynayarak duyurdu.

Sosyal medya hesabından Türkçe olarak “Türk dostlarım! Oturmaya mı geldik” yazan Johnny Sins, İngilizce devam ettiği mesajında “Türkiye’deki yeni projemi duyurmak için heyecan duyuyorum” yazdı.

Amerikalı ünlü porno yıldızı, mesajını kendisini son yıllarda düğünlerin popüler şarkılarından biri haline gelen “Erik Dalı” şarkısı eşliğinde dans ettiği videoyla paylaştı.

Gerçek adı Steve Wolfe olan Johnny Sins, porno film sektörünün dünyada en çok tanınan oyuncularından biri olarak biliniyor. Porno film sektörünün en önemli ödüllerini kazanan Sins, kariyerinde birçok filmde rol aldı.

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