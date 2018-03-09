Ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde felç geçirerek hastaneye kaldırılan usta oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti. Usta oyuncu Ercan Yazgan ekran severler tarafından özellikle Perihan Abla dizisi ve Bizimkiler dizisinde canlandırmış olduğu Kapıcı Cafer karakteri ile tanınmıştı. Ünlü oyuncunun tedavi gördüğü hastaneden şu açıklama yapıldı: "İskemik serebrovasküler hastalık tanısıyla hastanemiz nöroloji kliniğinde medikal tedavisi devam ederken 3 Mart 2018 tarihinde gelişen solunum yetmezliği nedeniyle hastanemiz yoğun bakım servisine kaldırılmış, yoğun bakım takibinde iken gelişen hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 23.05'te kalbi durmuş, yapılan tüm müdahelelere rağmen geri döndürülememiş olup 23.45'te hayata gözlerini yummuştur. Sanat dünyasına uzun yıllar hizmet etmiş böyle bir değerin kaybı için başta yakınları olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."