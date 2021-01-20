Okan Bayülgen'den İrem Derici'ye birçok ünlü ismin para karşılığı video mesaj gönderdiği platform kuruldu

Bir online alışveriş sitesi, müşterilerin ünlüler aracılığıyla istedikleri mesajı gönderdiği bir platform kurdu.

Birçok ünlü ismin bulunduğu sitede, müşteriler, seçtikleri ünlü ismin ücretini ödeyerek istediği mesajı videoya çektiriyor.

Sitede bulunan ünlülerin mesaj okuma ücreti değişirken, özür, doğum günü ve yıldönümü gibi kutlama mesajlarını seslendiren ünlüler arasında Okan Bayülgen, Gonce Vuslateri, İrem Derici, Hayko Cepkin, Ahmet Çakar, Yunus Günçe, Abdülkerim Durmaz, Serdar Ortaç, Evrim Keklik, Eray Aksungur, Nuri Alço, İsmail Baki Tuncer, Okan Karacan, Elif Gören gibi birçok ünlü bulunuyor.