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Ünlü isimler online festivalde sahne aldı

16 Ocak 2021 15:49

2021 yılının ilk müzik festivali "Milyonfest Online" başladı. İlk iki günde Sertab Erener, Ceza, Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimler sahne aldı, toplam 62 bin kişi izledi.

5 gün sürecek festivalin ilk gününde Sertab Erener, Ceza ve Can Bonomo sahne alırken, konserleri 27 bin kişi canlı izledi. Festivalin ikinci gününde dün Athena, Adamlar ve Sena Şener sahne aldı. İkinci günde ise konserleri 35 binden fazla kişi canlı izledi. 

Festivalin üçüncü gününde bugün MFÖ, Manga ve Pamela müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde 16-17-18 Ocak tarihlerinde sahne alacak sanatçılar şöyle:

16 Ocak Cumartesi:

Mazhar Fuat Özkan - Manga - Pamela

17 Ocak Pazar:

Duman - Cem Adrian - Ceyl'an Ertem

18 Ocak Pazartesi:

Pentagram - Pinhani - Fatma Turgut

ETİKETLER

Milyonfest Onlinemüzik festivaliSertab ErenerCezaAthenaCan Bonomo

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