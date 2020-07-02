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Ünlü golfçü Ian Poulter, 'yellenirken' kameraya yakalandı: Bugün biraz rüzgarlı başladı

02 Temmuz 2020 14:25

Ünlü golfçü Ian Poulter'ın, katıldığı bir turnuvada yaptığı atıştan sonra 'yellenme' sesi duyuldu.

Travelers Turnuvası'nın son gününde golfçü Ian Poulter, talihsiz bir an yaşadı. Atış yaptığı sırada kameralara gaz çıkarırken yakalandı. Daha sonra kameramana dönen ünlü sporcu "Bunu çektin mi?" diye sordu.

Talihsiz an sonrası Poulter'ın turnuvadaki partneri Greg Chalmers'ın, "Orada kal. Bunun sessiz olması gerekmiyor muydu?" dediği duyuldu.

Daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Ian Poulter paylaşımına "Bugün biraz rüzgarlı başladı" notunu düştü. 

 

 

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