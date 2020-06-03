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Unkapanı'nda bir 'korku tüneli': "Yıkıldı yıkılacak; insanı ürpertiyor"

03 Haziran 2020 18:13

Her gün binlerce kişinin kullandığı İstanbul'daki Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücülerini endişelendiriyor. 

Unkapanı Köprüsü'nü her gün binlerce kişi kullanıyor. Alt geçitte betonların büyük ölçüde döküldüğü, demirlerin sarktığı görülüyor. Ayrıca sarkan demirler de çürümüş vaziyette. Zaman zaman yüksek yük taşıyan kamyonlar köprüye çarparken, alt geçidi kullanan vatandaşlar bir an önce çalışma başlatılmasını istiyor. 

"Yıkıldı yıkılacak gibi"

Her gün alt geçidi kullanarak Eminönü'ne giden bir esnaf, köprünün şu anki halinden endişe duyduğunu belirterek, "Yıkıldı yıkılacak gibi. İnsanı ürpertiyor. Can güvenliği yok gibi bir şey. Çekinerek geçiyoruz mecburen. Mecbur kullanmak zorundayız burayı. Esnafım ben Eminönü'ne malzeme almaya gidiyorum. Mecburen kullanıyoruz bu yolu ama sakıncalı" şeklinde konuştu.

"Karantina sürecinde yapılabilirdi"

Çevre sakinlerinden biri de "Buranın yapılması zor bir şey değil. Eskiden olsa teknik zor olacak falan. Şimdi büyük köprüler yapılıyor. İki gün önce bir ses geldi yine. Bir aracın vurduğunu tahmin ettim. TIR hızla geldi herhalde vurdu ve salladı. Bunu bir şekilde yapsınlar. Belediye mi yapacak karayolları mı yapacak artık lütfen yapsınlar. Teknik olarak da zor bir şey değil. O kadar karantina süreci geçti. O arada yapabilirlerdi" dedi.

İBB açıklama yapmıştı

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Unkapanı köprüsüyle ilgili 10 Ekim 2019'da açıklama yapılmıştı. Açıklamada, "Yapılan incelemede, köprünün altındaki kirişlerde araç çarpma sonucu kopma ve parçalanmalar olduğu; betonun içindeki demirlerin açığa çıktığı, bir kısmının kırıldığı; beton ve demirlerde küflenme meydana geldiği, su kaynaklı hasar oluştuğu tespit edilmişti" bilgisi verilmişti. Açıklamada köprünün "Unkapanı Kavşağı Uygulama Projesi" kapsamında yenileneceği kaydedilmişti.

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