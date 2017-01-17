Üniversitelilerden 30 dilde 'Teröre hayır' mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin genç ve dinamik bir sesi var; Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü. Kulüp 2016 Aralık ayında gerçekleştirdiği Model Birleşmiş Milletler konferansı (Model United Nations-MUN) ile daha önce de dikkatleri üzerine çekmişti. Meksika Büyükelçiliği'nden Alejandra Martinez Silva ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hasan Gönen'in katılımıyla büyük bir açılış yapmış ve üç gün süren toplantılar ile önemli bir konferansın altından başarıyla kalmıştı. Yeni olmasına rağmen şimdiden büyük işler başarmış bu kulüp, başta yabancı öğrencilerle birlikte “Gençlerden Gençlere Bir Mesaj” (“A message from Youth to Youth”) videosunu çekti. Bu video ile uluslararası arenaya hitap eden kulüp TRT, Anadolu Ajans ve Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore'dan da dönüşler aldı. Video "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler (DiploMUN) Kulübünün Dünya gençliğine bir mesajıdır. İnanıyoruz ki gençlik Dünya’yı şekillendirecektir" ifadesiyle yayınlandı