T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üniversitelilerden 30 dilde 'Teröre hayır' mesajı

17 Ocak 2017 20:01

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin genç ve dinamik bir sesi var; Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübü. Kulüp 2016 Aralık ayında gerçekleştirdiği Model Birleşmiş Milletler konferansı (Model United Nations-MUN) ile daha önce de dikkatleri üzerine çekmişti. Meksika Büyükelçiliği'nden Alejandra Martinez Silva ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Hasan Gönen'in katılımıyla büyük bir açılış yapmış ve üç gün süren toplantılar ile önemli bir konferansın altından başarıyla kalmıştı. Yeni olmasına rağmen şimdiden büyük işler başarmış bu kulüp, başta yabancı öğrencilerle birlikte “Gençlerden Gençlere Bir Mesaj” (“A message from Youth to Youth”) videosunu çekti. Bu video ile uluslararası arenaya hitap eden kulüp TRT, Anadolu Ajans ve Birleşik Krallık Büyükelçisi Richard Moore'dan da dönüşler aldı. Video "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Diplomasi ve Model Birleşmiş Milletler (DiploMUN) Kulübünün Dünya gençliğine bir mesajıdır. İnanıyoruz ki gençlik Dünya’yı şekillendirecektir" ifadesiyle yayınlandı

ETİKETLER

Eskişehir Osmangazi Üniversitesiteröre hayırmesaj30 dilDiplomasi ve Model Birleşmiş Milletler Kulübüüniversiteli gençle

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24