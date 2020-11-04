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Üniversiteliler vergi dairesi önünde sordu: Deprem vergileri nerede?

"20 yıldır deprem vergisi adı altında halktan çaldığınız paraların hesabını sormaya geldik"

04 Kasım 2020 13:59

İzmir depreminin ardından “Toplanan deprem vergileri ne oldu?” sorusu gündeme geldi. İzmir'de şu ana kadar 110'dan fazla vatandaşın hayatını kaybettiği, birçok binanın çöktüğü ve hasar gördüğü depremin ardından 'Öğrenci Faaliyeti' isimli bir grup üniversite öğrencisi İstanbul'daki Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde "Deprem vergileri nerede?" diye sordu. 

Burada bir basın açıklaması gerçekleştiren üniversiteliler "Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok" dedi ve şunları söyledi; 

"20 yıldır deprem vergisi adı altında halktan çaldığınız paraların hesabını sormaya geldik"

"Depremin ardından iktidar sahipleri tarafından 'sıfır ev alın' gibi tavsiyeler ile 'kader, fıtrat' yorumları ard arda geldi.

Soma Maden Katliamı'ndan Çorlu Tren Katliamı'na kadar sorumluluğu üzerinden bu sözcüklerle atmaya çabalayan bu anlayış, 20 yıldır çıkarttığı imar affıyla, mütehattilere peşkeş çektiği arsalarla, rant ve talanla bugün oluşan tablonun asıl sorumlusudur.

20 yıldır deprem vergisi adı altında halktan çaldığınız paraların hesabını sormaya geldik. Elimizdeki icra kağıdı sizin geçinemeyen milyonlara reva gördüklerinizden değil Saraylarından vaaz verenlere üniversitelilerin verdiği cevaptır: Halka borcunuz var, ödeyeceksiniz!

Ayda’nın enkaz altından çıktıktan sonraki gülüşü ve umududur bizi bugün burada hesap sormaya iten. Ayda’nın gülüşünü gerçek kılacağımız bir hayatı yaratana dek sizinle de rant ve talan siyasetinizle de mücadele edeceğiz."

 

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