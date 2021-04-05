Üniversite mezunu, işsiz gencin isyanını paylaşan Kılıçdaroğlu: İktidar, amirallerimizi gözaltına alıyor; alıyor ki yarattığı diğer mağduriyetler görünmesin

Üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinlediği anları paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bu iktidar mağduriyetler uydurabilmek için, fikir beyan eden amirallerimizi gözaltına alıyor. Alıyor ki yarattığı diğer mağduriyetler görünmesin. Asıl mağdurlar gençlerimizdir. Bu ülke tümden Saray’ın mağdurudur" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Çeşitli bölümlerden mezun gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Bugün de o anları paylaşan Kılıçdaroğlu'nun videosunda bir üniversite mezunu işsiz genç, çevresindeki arkadaşlarının umutsuzluğa kapılarak yurt dışına gitmeye çalıştığını anlattı ve "Burası için bir şeyler yapmak istiyorum ama 'Türkiye bana ne verebilir?' sorusu benim kafamda sürekli yer ediyor" ifadelerini kullandı.