T24 LogoT24 Logo
Haberler

Üniversite mezunu, işsiz gencin isyanını paylaşan Kılıçdaroğlu: İktidar, amirallerimizi gözaltına alıyor; alıyor ki yarattığı diğer mağduriyetler görünmesin

"Asıl mağdurlar gençlerimizdir"

05 Nisan 2021 19:45

Üniversite mezunu işsiz gençlerin sorunlarını dinlediği anları paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Bu iktidar mağduriyetler uydurabilmek için, fikir beyan eden amirallerimizi gözaltına alıyor. Alıyor ki yarattığı diğer mağduriyetler görünmesin. Asıl mağdurlar gençlerimizdir. Bu ülke tümden Saray’ın mağdurudur" diye yazdı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerle video konferans toplantısında bir araya geldi. Çeşitli bölümlerden mezun gençlerin talep ve sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Bugün de o anları paylaşan Kılıçdaroğlu'nun videosunda bir üniversite mezunu işsiz genç, çevresindeki arkadaşlarının umutsuzluğa kapılarak yurt dışına gitmeye çalıştığını anlattı ve "Burası için bir şeyler yapmak istiyorum ama 'Türkiye bana ne verebilir?' sorusu benim kafamda sürekli yer ediyor" ifadelerini kullandı. 

 

 

kılıçdaroğluişsizgençüniversitemezunamiral

Diğer Videolar

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'e yapılan operasyonun görüntüleri

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Mayıs 2021

Yalova'da bir müşteri kendisine maske uyarısı yapan market çalışanının burnunu kırdı

Sedat Peker'in adını verdiği Halil Falyalı konuştu: Ne Binali Bey'le ne de oğluyla hiç yan yana gelmedik

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı konvoyu Kasımpaşa'da

Şevket Türksoy isimli erkek markette kadını darp edip boğazına bıçak dayadı; kimse müdahale etmedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarı Altınok'tan peynir ithalatı yorumu: Venezuela'ya gittiğimde Arepa'lardan atıştırmak...

Bülent Arınç'tan "Sedat Peker" yorumu: Lohusa kadınların bile tutuklandığı, çocuklarıyla...

AKP’den seçim barajı için yeni öneri...

İstinaf mahkemesinden Susurluk JİTEM davasında tarihi karar: Mehmet Ağar ve...

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Sedat Peker'den 7. videoda Soylu, Ağar ve Erkan Yıldırım'a ağır...

Ahmet Şık 'bakanlık pazarlığı' iddialarını değerlendirdi: Abdülkadir Selvi'ye Demirtaş'ın hapishanede...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24