Üniversitede kılıçlı, bıçaklı 'garip' gösteri

İstanbul Medipol Üniversitesi'nde bir grubun belindeki kılıçlarla poz verdiği görüntüleri paylaşan gazeteci Erk Acarer, "Bunlar kim, bunun amacı ne, bunlara kim izin veriyor?" diye sordu.

Görüntüler için 'tuhaf gösteri' ifadesini kullanan Acerer, paylaşımına "İstanbul Medipol Üniversitesi… Öğrenciler, buna benzer tuhaf gösterilerin üniversitenin farklı yerlerinde sık sık yapıldığını dile getiriyor. Bunlar kim, bunun amacı ne, bunlara kim izin veriyor?" notunu ekledi.