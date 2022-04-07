Üniversite öğrencisi: Türk olarak pasaportunla yurt dışına gidiyorsun ama karşı taraftan 10 kat eksiksin

İzmir Kemalpaşa'da üniversite öğrencisi bir genç, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, "Türk olarak pasaportunla yurt dışına gidiyorsun ama karşı taraftan 10 kat eksiksin çünkü hesap matematik bunu gösteriyor" diye dert yandı.

"Geçenlerde bir soru bankası aldım 100 liraydı"

Akşener'in ziyaret ettiği dükkânda söz verilen genç şunları söyledi;

"Geçenlerde bir soru bankası aldım ben 100 liraydı. Şimdi ben bunu hesaba vurduğumda ben derece isteyen bir öğrenciyim, bir fen lisesi öğrencisinin en az 3-4 tane kitap çözmesi lazım. Bu sınavın iki aşaması var TYT-AYT. Bundan dolayı da hesaplamak çok zor. Bu bir şikâyet değil. Zaten treni kaçırmış bir milletiz o kesin. Sonuçta tarihten gelen bir yük var ülkemizin üstünde. Biz bugünlerden yarını inşa etmeye çalışacağız ama zor. Çünkü kaygı var. Öğrenciler, yaşıtlarım şunu düşünüyor, sınav zor olduğu için sınav kaygısı çekmiyorlar. 'Sınavdan sonra ne olacak, sınavdan sonra ülkemizde ve dünyada yerimiz olacak mı?' Evet herkesin bir yeri var ama hakettiğimiz yer bulacak mıyız? Edirne'den dışarıya çıktığımız anda paramızın değeri 1/10 oluyor. Bir kere zaten bu Türk gençlerini umutsuzluğa sürüklüyor. Türk olarak pasaportunla yurt dışına gidiyorsun ama karşı taraftan 10 kat eksiksin çünkü hesap matematik bunu gösteriyor."