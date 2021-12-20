Üniversite öğrencileri hurda parçalardan güneş enerjisi ile çalışan araç üretti

Giresun Üniversitesi Elektrik Bölümünde öğrenim gören bir grup öğrenci, hurdalardan da faydalanarak güneş enerjisiyle hareket edebilen araç ürettiler.

"Fırat" adı verilen ve saatte 30 kilometre hız yapabilen araçla ilgili bilgi veren Elektrik Bölümü öğrencisi Hasan Dizdar, “Giresun Üniversitesinde Elektrik Bölümünde öğrenciyim. Okulda hocalarımız bitirme projesi olarak ödev verdi. Biz de Melihcan Şahin, Muhammet Polat ile tez ödevi için saatte 30 km hıza ulaşabilen bir araç yaptık. Aracımız, 48 Volt, 750 walt çalışan DC motor bu motorda çalışan 4 tane jel akü ile destekledik. Aküleri şarj etmek için güneş paneli kullandık. Aracımız 3 kademe ileri, bir kademe geri olmak üzere toplam 4 kademe de çalışmaktır. Bu kademeleri motor sürücüleri sayesinde elde ettik, şuanda araç saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor” bilgisini verdi.

Projenin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla yapıldığını ifade eden Dizdar, “Projedeki amacımız yenilenebilir enerji üretimidir. Aracımızın çoğu parçalarını tamirhanelerden aldığımız hurda parçalarla yapmaya çalıştık. Yaptığımız test sürüşlerinde de oldukça başarılı geçti. Asıl amacımız olan yenilenebilir enerji kaynaklarıydı ve bunu da başarmış olduk” dedi.

Kaynak: İHA