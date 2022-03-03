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Üniversite öğrencileri, battaniyeleriyle kütüphanede nöbet tutarak zamları protesto etti

"Doğal gazlarımızı yakamadığımız için battaniyelerimizi alarak ısınmak üzere yine buraya geldik”

03 Mart 2022 09:31

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Müze Gazhane Afife Batur Kütüphanesi’nde bir araya gelen üniversite öğrencileri, zamları protesto etti. Zamların geri alınmasını talep eden öğrenciler, “Bizler üniversite öğrencileri olarak, gelen zamlara, geçim derdimize, barınma sorunumuza karşı dün Müze Gazhane’de ‘nöbetteyiz’ diyerek nöbete başladık. Bugün ise doğal gazlarımızı yakamadığımız için battaniyelerimizi alarak ısınmak üzere yine buraya geldik” dedi.

İBB Müze Gazhane Afife Batur Kütüphanesi’nde bir araya gelen öğrenciler, yanlarına aldıkları battaniyelere sarınarak, başta doğal gaz olmak üzere elektrik, gıda ve diğer ürünlere gelen zamlarını protesto etti. Zamların geri alınmasını isteyen üniversite öğrencileri, dün itibarıyla nöbet tutmaya başladıklarını açıkladı. Protestocu öğrencileri, zamlara karşı diğer öğrencilere bildiri dağıttı.

"Taleplerimiz çok net"

Kütüphane önünde yapılan basın açıklamasında üniversite öğrencileri adına konuşan Marmara Üniversitesi öğrencisi Sıla Öztürk, "Taleplerimiz çok net" diyerek şunları söyledi:

Bizler üniversite öğrencileri olarak, gelen zamlara, geçim derdimize, barınma sorunumuza karşı dün Müze Gazhane’de ‘nöbetteyiz’ diyerek nöbete başladık. Birinci günümüzdeydik. Bugün ise doğal gazlarımızı yakamadığımız için battaniyelerimizi alarak ısınmak üzere yine buraya geldik.

‘Gıdaya gelen zamlar geri alınsın’ diyoruz ve üniversite öğrencilerine gıda desteği talep ediyoruz. ‘Fatura zamları geri çekilsin’ diyoruz. İnsani yaşam haktır. Bunun için kota talep ediyoruz faturalara. Aynı zamanda 'KYK’da kalan arkadaşlarımız, yurtlarda kalan arkadaşlarımız için internet ücretsiz, sınırsız yapılsın' diyoruz ve üniversite öğrencilerinin evine de yine insani yaşam kotası talep ediyoruz. Bu sesi büyütmek için bütün sıra arkadaşlarımızı buraya bekliyoruz.

Buraya gelemeyen arkadaşlarımız olursa bulundukları kütüphanelerden, ‘Kütüphanedeyiz’ diyerek sesimizi yükseltebilirler. Ya da kentin meydanlarına, bulunabildikleri her yere faturalarını asarak yine bu sesi yükseltebilirler. 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, ödeyemiyoruz' diyoruz. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz.”

Üniversite öğrencilerikütüphanede nöbet tuttuzamları protesto ettiMüze Gazhane Afife Batur Kütüphanesi

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