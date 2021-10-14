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Üniversite mezunu işsiz genç, Akşener'e dert yandı: İngilizcem var, her yerden başvuru yapıyorum; çalışmaktan da asla korkmadım

Akşener: Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan makina mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle Sayın Erdoğan

14 Ekim 2021 16:11

Tokat'ın Zile ilçesinde İyi Parti lideri Meral Akşener'e dert yanan üniversite mezunu, işsiz genç "İngilizcem var, her yerden başvuru yapıyorum; çalışmaktan da asla korkmadım" dedi. "KYK başımıza bela oldu" diyen genç, "Çalışmaya hazırım, 'çiftçi çocuğu' diyorsunuz bakın ben de çiftçi çocuğuyum. Ellerim nasır" diye konuştu. Akşener gence, "Bana bak dur, tevafuk oldu, nasibin varmış" yanıtını verdi. 

Gencin o anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, "Üretmek, çalışmak isterken çaresizlikle sınanan Makina Mühendisi Zileli gencimizi iyi dinle sayın @RTErdogan… Her bulduğun fırsatta onları suçlayıp azarlayacağına, dinlemeyi ve anlamayı tercih etseydin; Ne gözün ne de gönlün böylesine kararmış olurdu…" diye yazdı. 

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