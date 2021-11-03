Üniversite mezunu genç sesi titreyerek anlattı: Squid Game'i siz burada gerçek yapın herkes katılacaktır, çağırsalar koşa koşa giderdim

'Sokak Kedisi' isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan üniversite mezunu genç, şantiyede elektrikçi olarak çalıştığını ifade ederek "Squid Game'i siz burada gerçek yapın herkes katılacaktır. Koşa koşa giderdim ben" dedi.

Gençleri 'iş beğenmemekle' suçlayanlara yanıt veren genç, "Hacettepe diş mezunuyum. Ben gitmişim o kadar emek harcamışım. Sonrasında gideceğim iş beğenmiyorum diye garsonluk yapacağım. Bu iş beğenmemek değil. Kendine öz saygıdır. İnsan çabalarının sonucunu almak ister" diye konuştu.

Gelecekten umudunun olmadığını ifade eden genç, son zamanların popüler Netflix dizisi Squid Game'i örnek vererek "Squid Game'i siz burada gerçek yapın herkes katılacaktır" ifadelerini kullandı.