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Üniversite adayı: Okusam aylık 3 bin lira maaş alacağım, bu kadar kasmaya gerek yok

30 Haziran 2018 19:56

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi sona erdi. Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu'nda sınav çıkışı soruları değerlendiren Görkem Varlık sınava ikinci kez girdiğini söyleyerek "Zevk olsun diye giriyorum. Amacım falan yok. O yüzden heyecanlı falan değilim. Çünkü okusam aylık 3-3,5 bin lira maaş alacağım, bunun için bu kadar kasmaya gerek yok kafasındayım" dedi. Varlık "Tıp okuyacak değilim. Kapasitem belli. Kendimi biliyorum. İnsanların burada kasmasını da anlamıyorum. Yok işletme okuyacağım; yok yapamazsam, sınava giremezsem hayatım biter. Bu insanları anlamıyorum. İnsanlar o kadar bunalmış ki hayalleri yok. Hayalleri için uğraşsınlar.Ben futbol kafasındayım. Bunun için uğraşıyorum. Hayatımı ona adamışım. Bu sınava adayacak durumda değilim" diye konuştu.

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Hasip Dinçsoy İlkokuluüniversitesınav3 binokumakGörkem Varlık

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