T24 LogoT24 Logo
Haberler

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yere moloz yığılıyor: "Listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz"

18 Mayıs 2020 09:45

Diyarbakır'ın tarihi surlarıyla birlikte, 2015 yılında Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Mirası Listesi'ne eklenen Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri kıyısına dökülen hafriyatla kirletiliyor. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz, Hevsel'in çöp alana dönüştürülmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Hafriyat buranın doğal yapısını, burada yaşayan ve üreyen canlıları olumsuz etkilemektedir. Eğer bu genişlerse, listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz. Bu büyük bir tehdittir" dedi.

Çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Ancak tarihi bahçeler, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyat nedeniyle kirletiliyor. Bahçelerin, yoğunlukta kullanılan girişi olan Keçi Burcu'ndan geçen yolun kenarına konulan 'Hafriyat dökmek yasaktır' yazılı uyarı tabelasına rağmen Hevsel'e hafriyat dökülmesi doğa harikası bölgede kirliliğe nedeni oluyor. 

ETİKETLER

unesco dünya mirasıdiyarbakırhevsel bahçelerimoloz yığınıProf. Dr. Ahmet Kılıç

Diğer Videolar

Tehlikeye rağmen sel suyunun gelişini böyle görüntülediler

HaberTürk canlı yayınında üçüncü kez 'yellenme' benzeri ses duyuldu

Avukatların Ankara Adliyesi önündeki protestoları sırasında göndere avukat cübbesi çekildi

Burcu Biricik yıllar önce uğradığı tacizi anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum

Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlara polis müdahalesi

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama havadan görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan şüpheli tutuklandı...

Anket: AKP'nin oy oranı düşmeye devam ediyor, DEVA Partisi ikiye...

Danıştay, Ayasofya başvurusunu yarım saat süren duruşmada görüştü...

TBMM'de Netflix'e erişim engeli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kilo aldığını sandı; hastanede ortaya çıkan gerçek ile şoke oldu!...

CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24