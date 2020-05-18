UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki yere moloz yığılıyor: "Listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz"

Diyarbakır'ın tarihi surlarıyla birlikte, 2015 yılında Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Mirası Listesi'ne eklenen Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri kıyısına dökülen hafriyatla kirletiliyor. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz, Hevsel'in çöp alana dönüştürülmesinin üzücü olduğunu belirterek, "Hafriyat buranın doğal yapısını, burada yaşayan ve üreyen canlıları olumsuz etkilemektedir. Eğer bu genişlerse, listeden çıkma durumunda bile kalabiliriz. Bu büyük bir tehdittir" dedi.



Çok sayıda hayvan türüne ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri, Almanya'nın Bonn kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen 39'uncu UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda kentteki tarihi surlar ile Türkiye'nin 14'üncü miras alanı olarak Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Ancak tarihi bahçeler, uyarılara aldırış etmeyen kişiler tarafından dökülen hafriyat nedeniyle kirletiliyor. Bahçelerin, yoğunlukta kullanılan girişi olan Keçi Burcu'ndan geçen yolun kenarına konulan 'Hafriyat dökmek yasaktır' yazılı uyarı tabelasına rağmen Hevsel'e hafriyat dökülmesi doğa harikası bölgede kirliliğe nedeni oluyor.



