Ünal Karaman'ın 'Kangal köpeği' sevgisi

Demir Grup Sivasspor ile yarın oynayacakları maç için Sivas'a gelen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kangal köpeği üretim çiftliğini ziyaret etti. Süper Lig'in 27'nci hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a gelen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek Kangal köpeği hakkında bilgi aldı.