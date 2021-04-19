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Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın açıklamaları yeniden gündem oldu: "UEFA da çatırdayacak' dedim, bekleyin"

Ünal Aysal da Londra'da katıldığı bir platformda 5-6 yıl içinde Avrupa'da 20 takımlı bir Süper Lig kurmayı istediğini söylemişti

19 Nisan 2021 16:51

Avrupa’da 12 dev kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. UEFA Başkanı Ceferin de "Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, milli takımlarına davet alamayacaklar" dedi. Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medyada bazı vatandaşlar da eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın eski tarihli 'Avrupa'da 20 takımlı bir Süper Lig kurmayı istediği' yönündeki açıklamasını ve eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yine eski tarihli "UEFA da çatırdayacak' dedim, bekleyin" açıklamasını paylaştılar.

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

UEFA Başkanı Ceferin de "Avrupa Süper Ligi organizasyonuna katılan takımların futbolcuları, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler, milli takımlarına davet alamayacaklar" açıklamasını yaptı. 

Tüm bu gelişmeler Türkiye'de de sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuyla ilgili olarak eski başkanlar Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın zamanından yapmış oldukları açıklamalar gündem oldu.

Ünal Aysal: Avrupa Süper Ligi kuracağım

Bir dönem Galatasaray başkanlığı yapan Ünal Aysal, Londra'da katıldığı bir platformda 5-6 yıl içinde Avrupa'da 20 takımlı bir Süper Lig kurmayı istediğini söylemişti. 

Aziz Yıldırım: 'UEFA çatırdayacak' dedim, bekleyin

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da gazetecilerle yaptığı konuşmada, "Oğlum ne dedim, UEFA da çatırdayacak, bekleyin acele etmeyin. Daha neler çıkacak altından" ifadelerini kullanmıştı. 

2 eski başkanın bu konuşmaları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. 

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