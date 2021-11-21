Un bulamayan fırıncı: Un karaborsaya düşmüş, 50 kiloluk un fiyatı 260 TL'ydi, bugün 320 TL istiyorlar

Şanlıurfa’da vatandaşların dertlerini dinleyen CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’a, un fabrikalarının kendilerine 10 gün sonrası için gün vermesinden yakınan fırıncılar, “Kıtlık geldi de haberimiz mi yok?” diye sordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Kasım'da Şanlıurfa'ya yapacağı gezi öncesinde gruplar halinde vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP milletvekillerinden Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir ile birlikte ziyaret ettiği bir fırıncıda, esnafın tedarik sorunu ile karşılaştı.

Görüşme sırasında ekmek yapımında kullanılan malzemelerin girdi fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zararına üretim yaptıklarını söyleyen bir fırıncı şunları söyledi:

"Bugün un fabrikasını aradım. Un olmadığını, ancak bana 10 gün sonra un verebileceğini söyledi. Biz ekmek üretmesek millet ne yiyecek? Kıtlık geldi, haberimiz mi yok. Un karaborsaya düşmüş durumda. Bana başının çaresine bak diyor. Dün 50 kiloluk bir torba unun fiyatı 260 TL'ydi. Fabrika kapanmış. Bugün 320 TL istiyorlar. 260 TL nere, 320 TL nere? İllallah etmişiz. Urfa, GAP'ın başkenti. Toprağın ana yeri ama un yok.”